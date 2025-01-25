Результаты матчей ВХЛ 24 января 2025 года
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Сегодня, 24 января 2025 года, прошли семь встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
24 января 2025, пятница. 15:00 МСК
Сокол
Красноярск
Окончен
3 : 4
Химик
Воскресенск
0:1 Лукин (Корбит, Соболев) – 03:37 (5x5) 0:2 Мансуров (Корбит, Егоров) – 09:29 (5x4) 1:2 Смирнов (Казаков, Николенко) – 15:57 (5x4) 2:2 Николенко (Абянов) – 25:54 (5x5) 2:3 Мансуров (Лукин) – 46:07 (5x5) 3:3 Смирнов (Разумняк, Мартынов) – 48:42 (5x5) 3:4 Соловьёв (Чезганов) – 49:45 (5x5)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
24 января 2025, пятница. 15:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
Окончен
1 : 2
Б
АКМ
Тульская область
0:1 Аноховский (Аноп) – 00:50 (5x5) 1:1 Князев (Минеев, Соколов) – 24:00 (5x4) 1:2 Казаков – 65:00
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
24 января 2025, пятница. 16:30 МСК
Южный Урал
Оренбургская область
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Уткин (Васильков, Смолёв) – 44:36 (5x5)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
24 января 2025, пятница. 17:00 МСК
Рубин
Тюмень
Окончен
2 : 1
Горняк-УГМК
Верхняя Пышма
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
24 января 2025, пятница. 17:00 МСК
Магнитка
Магнитогорск
Окончен
2 : 5
Буран
Воронеж
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
24 января 2025, пятница. 17:30 МСК
Кристалл
Саратов
Окончен
2 : 4
Омские Крылья
Омск
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
24 января 2025, пятница. 19:00 МСК
Дизель
Пенза
Окончен
2 : 1
Б
Зауралье
Курган
По состоянию на сегодняшний день лучшей командой текущего сезона ВХЛ является «Динамо» из Санкт-Петербурга, набравшее 68 очков после 45 матчей. На втором месте идёт «Горняк-УГМК». Тройку лидеров замыкает «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода.
Худшей командой регулярного чемпионата ВХЛ на данный момент является «Юнисон-Москва», набравший 29 очков после 45 матчей. Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.
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