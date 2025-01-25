«Он старше Байдена». Уилер поддел генменеджера «Айлендерс» после подписания Деанджело

Обозреватель The Athletic Скотт Уилер пошутил над генеральным менеджером «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламарелло после того, как «островитяне» подписали контракт с канадским экс-защитником СКА Тони Деанджело.

«Лу Ламорелло 82 года, к слову. Он на месяц старше Джо Байдена», — написал Уилер на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Деанджело подписал однолетний контракт с командой из Нью-Йорка. Он сыграет в клубе НХЛ оставшуюся часть сезона-2024/2025.

По словам главного тренера СКА Романа Ротенберга, Деанджело покинул клуб по семейным обстоятельствам. Американец провёл в команде всего несколько месяцев, за это время защитник сыграл 34 матча, где набрал 32 (6+26) очка.