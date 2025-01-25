Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Джон Торторелла прокомментировал контракт экс-игрока СКА Тони Деанджело с «Айлендерс»

Джон Торторелла прокомментировал контракт экс-игрока СКА Тони Деанджело с «Айлендерс»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла дал комментарий по поводу подписания контракта с «Нью-Йорк Айлендерс» своего бывшего подопечного Тони Деанджело, выступавшего в этом сезоне за петербургский СКА.

«Я рад, что Тони получает ещё один шанс. В Тони Деанджело много хорошего. Просто напишите ему. Я рад, что у него появился шанс. Но в других аспектах я не собираюсь обсуждать эту тему”, — приводит слова Тортореллы журналист Стефен Рознер в социальной сети X.

29-летний американский защитник Тони Деанджело в сентябре 2024 года подписал контракт с петербургским СКА, однако 14 января 2025 года игрок и клуб расторгли соглашение. 24 января стало официально известно, что хоккеист подписал контракт до конца текущего сезона с «Нью-Йорк Айлендерс». В сезоне-2022/2023 Деанджело выступал за «Филадельфию» под руководством Джона Тортореллы.

Видео: Джон Торторелла взаимодействует с Мичковым через Замулу

Материалы по теме
Тони Деанджело подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android