Джон Торторелла прокомментировал контракт экс-игрока СКА Тони Деанджело с «Айлендерс»

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла дал комментарий по поводу подписания контракта с «Нью-Йорк Айлендерс» своего бывшего подопечного Тони Деанджело, выступавшего в этом сезоне за петербургский СКА.

«Я рад, что Тони получает ещё один шанс. В Тони Деанджело много хорошего. Просто напишите ему. Я рад, что у него появился шанс. Но в других аспектах я не собираюсь обсуждать эту тему”, — приводит слова Тортореллы журналист Стефен Рознер в социальной сети X.

29-летний американский защитник Тони Деанджело в сентябре 2024 года подписал контракт с петербургским СКА, однако 14 января 2025 года игрок и клуб расторгли соглашение. 24 января стало официально известно, что хоккеист подписал контракт до конца текущего сезона с «Нью-Йорк Айлендерс». В сезоне-2022/2023 Деанджело выступал за «Филадельфию» под руководством Джона Тортореллы.

Видео: Джон Торторелла взаимодействует с Мичковым через Замулу