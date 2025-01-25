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Игрок «Сент-Луиса» оштрафован НХЛ за повторный «нырок»

Игрок «Сент-Луиса» оштрафован НХЛ за повторный «нырок»
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Официальный сайт Национальной хоккейной лиги сообщил о штрафных санкциях, применённых НХЛ к нападающему «Сент-Луис Блюз» Оскару Сундквисту. Хоккеист оштрафован на $ 2 тыс.в соответствии с правилом 64 НХЛ («Нырок» / Приукрашивание).

Наказания игроков по этой статье производятся по прогрессивной шкале — за первый инцидент с приукрашиванием действий соперника хоккеист получает предупреждение, за второй случай — штраф в размере $ 2 тыс., за последующие случаи сумма штрафа увеличивается на $ 1 тыс. вплоть до $ 5 тыс.

Сообщается, что первый эпизод «нырка» в исполнении Сундквиста был зафиксирован в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» 25 ноября 2024 года, второй — в матче с «Ютой» 18 января 2025 года.

Видео: Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году

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