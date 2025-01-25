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«Колорадо» договаривается об обмене Микко Рантанена в «Каролину» — источник

«Колорадо» договаривается об обмене Микко Рантанена в «Каролину» — источник
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28-летний финский нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен может сменить клуб и отправиться в «Каролину Харрикейнз», сообщает инсайдер Фрэнк Серавалли в социальной сети X.

По данным источника, клубы находятся в процессе обсуждения деталей этого перехода. Сообщается, что речь может идти о комплексной трёхсторонней сделке, в рамках которой в «Каролину» также отправится 33-летний канадский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Тейлор Холл.

В настоящий момент Микко Рантанен занимает шестую строчку в рейтинге лучших бомбардиров НХЛ текущего сезона, на его счету 64 очка (25+39) в 49 матчах.

Видео: «Каролина» показала предматчевую традицию с участием Свечникова

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