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Никита Кучеров продлил результативную серию в НХЛ до 11 матчей

Никита Кучеров продлил результативную серию в НХЛ до 11 матчей
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В эти минуты в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимает на своей площадке «Тампа-Бэй Лайтнинг». На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Перерыв
2 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чаффи (Кучеров, Пойнт) – 10:59 (pp)     1:1 Дак (Донато, Кревьер) – 16:29     2:1 Назар (Бедард) – 18:47    

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт результативную передачу, ассистировав форварду Митчеллу Чаффи, который открыл счёт в матче. Таким образом, россиянин продлил результативную серию до 11 матчей в НХЛ.

Никита Кучеров набрал 71 (22+49) очко в нынешнем сезоне. При этом форвард принял участие в 45 матчах. Стоит заметить, что игрок первым из россиян достиг отметки в 70 очков в текущем сезоне НХЛ.

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