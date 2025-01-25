Никита Кучеров продлил результативную серию в НХЛ до 11 матчей

В эти минуты в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимает на своей площадке «Тампа-Бэй Лайтнинг». На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт результативную передачу, ассистировав форварду Митчеллу Чаффи, который открыл счёт в матче. Таким образом, россиянин продлил результативную серию до 11 матчей в НХЛ.
Никита Кучеров набрал 71 (22+49) очко в нынешнем сезоне. При этом форвард принял участие в 45 матчах. Стоит заметить, что игрок первым из россиян достиг отметки в 70 очков в текущем сезоне НХЛ.
Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:
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