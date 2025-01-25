В обмен на Рантанена в «Колорадо» может перейти форвард «Каролины» Мартин Нечас — источник

26-летний чешский нападающий «Каролины Харрикейнз» Мартин Нечас и его одноклубник американский форвард Джек Друри могут стать участниками сделки по обмену 28-летнего финского нападающего «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанена, сообщает инсайдер Фрэнк Серавалли в социальной сети X.

По данным источника, клубы находятся в процессе обсуждения деталей этого перехода. Ранее Серавалли сообщил, что речь может идти о комплексной трёхсторонней сделке, в рамках которой в «Каролину» также отправится 33-летний канадский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Тейлор Холл.

На счету Нечаса в текущем сезоне НХЛ 55 очков (16+39) в 49 матчах, Друри набрал девять очков (3+6) в 39 матчах.

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