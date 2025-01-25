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Нападающий системы «Виннипега» Никита Чибриков выбыл до конца сезона из-за травмы

Нападающий системы «Виннипега» Никита Чибриков выбыл до конца сезона из-за травмы
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Российский нападающий системы «Виннипег Джетс» Никита Чибриков выбыл на длительный срок из-за травмы нижней части тела, сообщает Illegal Curve со ссылкой на главного тренера «Манитобы Мус» Марка Моррисона.

Россиянин получил повреждение после того, как неудачно применил силовой приём и врезался в борт во время матча регулярного чемпионата АХЛ с «Торонто Марлис» (0:5), который прошёл 19 января. Никита покинул лёд с помощью партнёров по команде.

Также Моррисон заявил, что пока не знает, предстоит ли россиянину операция, поскольку ещё не получил обновлённой информации от медицинского персонала. Позже журналист Дэйв Минук сообщил, что Чибриков больше не выйдет на лёд в нынешнем сезоне.

В текущем сезоне НХЛ 21-летний Чибриков сыграл в четырёх матчах за «Джетс», в которых набрал 3 (2+1) очка. В АХЛ на его счету 30 игр и 18 (7+11) баллов за результативность.

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