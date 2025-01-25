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Инсайдер предрёк более громкую сделку в НХЛ в ближайшие дни, чем обмен Рантанена

Инсайдер предрёк более громкую сделку в НХЛ в ближайшие дни, чем обмен Рантанена
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Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли опубликовал интригующий пост в социальных сетях, в котором сообщил о том, что в ближайшее время в лиге может произойти ещё один крупный обмен.

«Пока не знаю, как это понимать, но надёжный источник сообщил, что сделка с Рантаненом была не самым крупным вопросом, обсуждавшимся за последние 48 часов», — написал Серавалли.

Напомним, ранее этот же инсайдер сообщил о том, что один из лидеров «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен будет обменян в «Каролину Харрикейнз». По словам Серавалли, в обратном направлении должен проследовать, в свою очередь, один из наиболее ключевых форвардов «ураганов» Мартин Нечас. Инсайдер добавил, что речь может идти о комплексной трёхсторонней сделке, в рамках которой в «Каролину» также отправится 33-летний канадский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Тейлор Холл.

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