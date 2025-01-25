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The Hockey News: «Ванкувер» предлагал Джей Ти Миллера «Каролине» в обмен на Нечаса

The Hockey News: «Ванкувер» предлагал Джей Ти Миллера «Каролине» в обмен на Нечаса
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«Ванкувер Кэнакс» предпринимали попытки выменять чешского нападающего «Каролины Харрикейнз» Мартина Нечаса, об обмене которого в «Колорадо» сегодня, 25 января, сообщили ряд источников.

Как сообщает The Hockey News со ссылкой на журналиста Рика Даливала, «косатки» предлагали «Каролине» взамен звёздного нападающего Джей Ти Миллера, однако «Харрикейнз» отклонили данное предложение.

Напомним, ранее сообщалось о срыве обмена Миллера в «Нью-Йорк Рейнджерс» на нападающего «копов» Мику Зибанеджада. На прошлой неделе главный тренер «Кэнакс» Рик Токкет публично раскритиковал игру Миллера в последних матчах.

В нынешнем сезоне НХЛ 31-летний Миллер провёл 37 матчей за «Ванкувер», в которых набрал 33 (8+25) очка.

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