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Передача Романова и 28 сейвов Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Филадельфию»

Передача Романова и 28 сейвов Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Филадельфию»
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В Элмонте (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Филадельфии Флайерз» со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Фёрстер (Конечны, Джонсон) – 14:14     1:1 Дюклер (Нельсон, Палмьери) – 17:08     2:1 Хорват (Барзал, Романов) – 18:03     3:1 Нельсон (Палмьери, Пелеч) – 33:56    

В составе победителей шайбами отметились Энтони Дюклер, Бо Хорват и Брок Нельсон. У гостей единственный гол на счету Тайсона Фёрстера.

Российский защитник «островитян» Александр Романов отметился в этой встрече результативной передачей. Его одноклубник и соотечественник Илья Сорокин отразил 28 бросков по своим воротам.

Ещё один россиянин Матвей Мичков, представляющий «Филадельфию», не смог отметиться результативными действиями. Также 24 сейва на счету вратаря «лётчиков» Ивана Федотова.

«Айлендерс» набрали 47 очков, однако продолжают занимать последнее место в Столичном дивизионе. «Флайерз» остались с 50 очками и там же идут на шестой строчке.

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Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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