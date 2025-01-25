Два ассиста Дадонова помогли «Далласу» обыграть «Вегас» в НХЛ
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В ночь с 24 на 25 января мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Даллас Старз» и «Вегас Голден Найтс». Хозяева одержали волевую победу со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Айкел (Стоун) – 04:04 (pp) 1:1 Хинц (Дадонов, Стэнковен) – 06:19 (pp) 2:1 Робертсон (Дюшейн, Джонстон) – 27:31 2:2 Теодор (Гертл, Стоун) – 28:57 (pp) 3:2 Бенн (Дюшейн, Хейсканен) – 36:18 4:2 Робертсон (Джонстон, Дадонов) – 37:54 4:3 Айкел (Макнэбб, Стоун) – 50:35
В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Роопе Хинц, Джейми Бенн, а также Джейсон Робертсон, отличившийся дублем. Российский нападающий Евгений Дадонов отличился двумя результативными передачами.
У гостей в сегодняшнем матче забивали Джек Айкел (дубль), а также Ши Теодор.
«Даллас» вышел на 4-е место Запада, набрав 61 очко, «Вегас» идёт вторым в той же конференции — у клуба 64 набранных очка.
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