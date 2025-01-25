Два ассиста Дадонова помогли «Далласу» обыграть «Вегас» в НХЛ

В ночь с 24 на 25 января мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Даллас Старз» и «Вегас Голден Найтс». Хозяева одержали волевую победу со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Роопе Хинц, Джейми Бенн, а также Джейсон Робертсон, отличившийся дублем. Российский нападающий Евгений Дадонов отличился двумя результативными передачами.

У гостей в сегодняшнем матче забивали Джек Айкел (дубль), а также Ши Теодор.

«Даллас» вышел на 4-е место Запада, набрав 61 очко, «Вегас» идёт вторым в той же конференции — у клуба 64 набранных очка.