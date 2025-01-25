«Колорадо» обменял Рантанена в «Каролину» на Нечаса. В сделке участвовал «Чикаго»

«Колорадо Эвеланш», «Каролина Харрикейнз» и «Чикаго Блэкхоукс» осуществили громкую трёхстороннюю сделку, согласно которому в Роли едут звёздный нападающий Микко Рантанен и форвард Тейлор Холл. В Денвер отправятся чешский нападающий Мартин Нечас и его коллега по амплуа Джек Друри.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 50% зарплаты Рантанена взял на себя «Чикаго», который, в свою очередь, получил пик третьего раунда драфта НХЛ-2025. Также выбор во втором раунде на этом же драфте «Колорадо» получил от «Каролины». Помимо этого, «ураганы» получили права на нападающего Нильса Юнторпа от «ястребов».

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 28-летний Рантанен провёл 49 матчей, в которых набрал 64 (25+39) очка. На счету 26-летнего Нечаса в текущем сезоне 55 (16+39) очков в 49 матчах.