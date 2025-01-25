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Генеральный менеджер «Каролины» прокомментировал громкий обмен Рантанена из «Колорадо»

Генеральный менеджер «Каролины» прокомментировал громкий обмен Рантанена из «Колорадо»
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Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Эрик Тулски прокомментировал приобретение нападающих Микко Рантанена и Тейлора Холла в результате крупной трёхсторонней сделки с участием «Колорадо Эвеланш» и «Чикаго Блэкхоукс».

«Микко — один из ведущих силовых форвардов в нашем виде спорта. Не секрет, что мы хотели добавить элитного игрока в наш состав, и это игрок, который должен хорошо вписаться в нашу систему и раздевалку. А Тейлор даст нам ещё один высококвалифицированный вариант для усиления нашей атаки», — приводит слова Тулски инсайдер НХЛ Дэвид Паньотта в социальных сетях.

Отметим, что за данные активы «Харрикейнз» пришлось расстаться с одним из своих лидеров Мартином Нечасом, а также нападающим Джеком Друри.

Напомним, по итогам обмена, 50% зарплаты Рантанена взял на себя «Чикаго», который, в свою очередь, получил пик третьего раунда драфта НХЛ-2025. Также выбор во втором раунде на этом же драфте «Колорадо» получил от «Каролины». Помимо этого, «ураганы» получили права на нападающего Нильса Юнторпа от «ястребов».

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