«Тампа» обыграла «Чикаго» в НХЛ. У Кучерова — два ассиста и победный гол в овертайме

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал на своей площадке «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Митчелл Чаффи, Ник Пол, а также Джейк Гюнцель.

У хозяев в сегодняшнем матче забивали Колтон Дак, Фрэнк Назар и Луис Кревьер. Таким образом, основное время матча завершилось вничью — 3:3. В овертайме сильнее оказались гости — победный гол на счету Никиты Кучерова, в активе которого также по ходу матча две результативные передачи.

«Тампа» с 55 очками вышла на шестое место Востока, «Чикаго» идёт 15-м на Западе, у них 35 очков.