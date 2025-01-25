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«Тампа» обыграла «Чикаго» в НХЛ. У Кучерова — два ассиста и победный гол в овертайме

«Тампа» обыграла «Чикаго» в НХЛ. У Кучерова — два ассиста и победный гол в овертайме
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал на своей площадке «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 4
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чаффи (Кучеров, Пойнт) – 10:59 (pp)     1:1 Дак (Донато, Кревьер) – 16:29     2:1 Назар (Бедард) – 18:47     3:1 Кревьер (Назар, Райхель) – 24:59     3:2 Пол (Хедман, Хагель) – 39:52     3:3 Гюнцель (Кучеров, Рэддиш) – 59:19 (pp)     3:4 Кучеров (Хедман, Гюнцель) – 60:58 (pp)    

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Митчелл Чаффи, Ник Пол, а также Джейк Гюнцель.

У хозяев в сегодняшнем матче забивали Колтон Дак, Фрэнк Назар и Луис Кревьер. Таким образом, основное время матча завершилось вничью — 3:3. В овертайме сильнее оказались гости — победный гол на счету Никиты Кучерова, в активе которого также по ходу матча две результативные передачи.

«Тампа» с 55 очками вышла на шестое место Востока, «Чикаго» идёт 15-м на Западе, у них 35 очков.

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