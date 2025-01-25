Журналист TSN оценил вероятность обмена Кросби из «Питтсбурга» перед дедлайном

Инсайдер и журналист канадского издания TSN Крис Джонстон опубликовал пост в социальных сетях, в котором категорично высказался о возможном обмене лидера и капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби перед грядущим дедлайном в НХЛ.

«Если ничего не изменитя — а на данный момент у меня нет абсолютно ни одной причины верить, что это произойдёт — Сидни Кросби не будет обменян из «Питтсбурга». Он неприкасаемый, когда дело касается «Пингвинз», плюс у него есть пункт о запрете на перемещение и он не желает быть обменяным», — написал Джонстон.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ 37-летний Кросби провёл 50 матчей, в которых набрал 51 (13+38) очко.

«Питтсбург» занимает седьмое место в Столичном дивизионе с 48 очками и рискует не попасть в плей-офф третий сезон кряду.