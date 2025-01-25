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Кучеров на три очка сократил отставание от Маккиннона и Драйзайтля в гонке бомбардиров НХЛ

Кучеров на три очка сократил отставание от Маккиннона и Драйзайтля в гонке бомбардиров НХЛ
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и двумя результативными передачами (3 очка) по ходу матча с «Чикаго Блэкхоукс» в НХЛ и улучшил свою позицию в списке лучших бомбардиров лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 4
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чаффи (Кучеров, Пойнт) – 10:59 (pp)     1:1 Дак (Донато, Кревьер) – 16:29     2:1 Назар (Бедард) – 18:47     3:1 Кревьер (Назар, Райхель) – 24:59     3:2 Пол (Хедман, Хагель) – 39:52     3:3 Гюнцель (Кучеров, Рэддиш) – 59:19 (pp)     3:4 Кучеров (Хедман, Гюнцель) – 60:58 (pp)    

На счету Кучерова теперь 73 очка (23+50), он по-прежнему занимает третью строчку в гонке бомбардиров. У идущего на второй позиции нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля — 74 очка (35+39), у лидирующего Натана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш» — 75 очков (19+56).

Напомним, сегодня Никита Кучеров продлил свою результативную серию в НХЛ до 11 матчей. В следующем матче «Тампа» сыграет в гостях с «Детройт Ред Уингз».

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