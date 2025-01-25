Кучеров на три очка сократил отставание от Маккиннона и Драйзайтля в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и двумя результативными передачами (3 очка) по ходу матча с «Чикаго Блэкхоукс» в НХЛ и улучшил свою позицию в списке лучших бомбардиров лиги.

На счету Кучерова теперь 73 очка (23+50), он по-прежнему занимает третью строчку в гонке бомбардиров. У идущего на второй позиции нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля — 74 очка (35+39), у лидирующего Натана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш» — 75 очков (19+56).

Напомним, сегодня Никита Кучеров продлил свою результативную серию в НХЛ до 11 матчей. В следующем матче «Тампа» сыграет в гостях с «Детройт Ред Уингз».

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