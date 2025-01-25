Кучеров обошёл Овечкина, выйдя на первое место среди российских снайперов сезона НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и двумя результативными передачами по ходу матча с «Чикаго Блэкхоукс» в НХЛ и улучшил свою позицию в списке лучших снайперов лиги.

После этого матча в активе Кучерова стало 23 гола в текущей регулярке, таким образом, он вышел на первое место списка лучших российских снайперов текущего сезона, обойдя форварда «Вашингтона» Александра Овечкина (22 гола), и сравнявшись с нападающим «Миннесоты» Кириллом Капризовым (23 гола), с которым они и делят первую строчку.

Третье место в списке лучших российских снайперов занимает форвард «Вегаса» Павел Дорофеев — на его счету 21 гол.

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