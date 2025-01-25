Фридман: Рантанен хотел зарабатывать больше, чем Маккиннон, «Колорадо» не мог пойти на это

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман детально разъяснил все обстоятельства, приведшие к обмену звёздного нападающего Микко Рантанена из «Колорадо Эвеланш» в «Каролину Харрикейнз».

«Сделка Драйзайтля с «Эдмонтоном» изменила всё. Рантанена представляет то же агентство, и он хотел получать $ 14 млн в год, «Эвеланш» просто не могли платить ему больше, чем Маккиннону, а сделка Макара тоже на подходе», — сказал Фридман в эфире Sportsnet.

Напомним, в обмен на Рантанена «Колорадо» получил от «Каролины» нападающего Мартина Нечаса и его коллегу по амплуа Джека Друри. Также «лавины» получили от «Харрикейнз» выбор во втором раунде драфта НХЛ-2025.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 28-летний Рантанен провёл 49 матчей, в которых набрал 64 (25+39) очка.