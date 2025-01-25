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Главный тренер «Тампы» высказался о волевой победе своей команды над «Чикаго»

Главный тренер «Тампы» высказался о волевой победе своей команды над «Чикаго»
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал волевую победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс» (4:3 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 4
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чаффи (Кучеров, Пойнт) – 10:59 (pp)     1:1 Дак (Донато, Кревьер) – 16:29     2:1 Назар (Бедард) – 18:47     3:1 Кревьер (Назар, Райхель) – 24:59     3:2 Пол (Хедман, Хагель) – 39:52     3:3 Гюнцель (Кучеров, Рэддиш) – 59:19 (pp)     3:4 Кучеров (Хедман, Гюнцель) – 60:58 (pp)    

«Нам пришлось приложить много энергии, чтобы выбраться из этой ситуации, но мы это сделали, и это всё, о чём ты просишь свою команду. Мы не можем сдаваться, просто нужно продолжать идти вперёд, и я очень горжусь этими усилиями», — приводит слова Купера обозреватель Tampa Bay Times Эдуардо Энсина в социальных сетях.

Напомним, по ходу встречи «молнии» проигрывали со счётом 1:3, а победу им принёс точный бросок российского нападающего Никиты Кучерова в овертайме.

«Тампа» набрала 55 очков и занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

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