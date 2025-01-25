Главный тренер «Тампы» высказался о волевой победе своей команды над «Чикаго»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал волевую победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс» (4:3 ОТ).

«Нам пришлось приложить много энергии, чтобы выбраться из этой ситуации, но мы это сделали, и это всё, о чём ты просишь свою команду. Мы не можем сдаваться, просто нужно продолжать идти вперёд, и я очень горжусь этими усилиями», — приводит слова Купера обозреватель Tampa Bay Times Эдуардо Энсина в социальных сетях.

Напомним, по ходу встречи «молнии» проигрывали со счётом 1:3, а победу им принёс точный бросок российского нападающего Никиты Кучерова в овертайме.

«Тампа» набрала 55 очков и занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона.