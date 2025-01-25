Никита Кучеров повторил редчайшее достижение в истории «Тампы», покорявшееся лишь Стэмкосу
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и двумя результативными передачами (3 очка) по ходу матча с «Чикаго Блэкхоукс» в НХЛ и вписал своё имя в клубную историю.
НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 4
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чаффи (Кучеров, Пойнт) – 10:59 (pp) 1:1 Дак (Донато, Кревьер) – 16:29 2:1 Назар (Бедард) – 18:47 3:1 Кревьер (Назар, Райхель) – 24:59 3:2 Пол (Хедман, Хагель) – 39:52 3:3 Гюнцель (Кучеров, Рэддиш) – 59:19 (pp) 3:4 Кучеров (Хедман, Гюнцель) – 60:58 (pp)
Для Кучерова этот матч стал 100-м за клуб с 3+ очками. Ни одному игроку в истории «Тампы» не удавалось покорить ранее данную отметку, кроме Стивена Стэмкоса, у которого 103 такие игры.
Напомним, после этого матча в активе Кучерова стало 23 гола в текущей регулярке, таким образом, он вышел на первое место списка лучших российских снайперов текущего сезона, сравнявшись по голам с Кириллом Капризовым из «Миннесоты Уайлд».
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