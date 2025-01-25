Никита Кучеров повторил редчайшее достижение в истории «Тампы», покорявшееся лишь Стэмкосу

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и двумя результативными передачами (3 очка) по ходу матча с «Чикаго Блэкхоукс» в НХЛ и вписал своё имя в клубную историю.

Для Кучерова этот матч стал 100-м за клуб с 3+ очками. Ни одному игроку в истории «Тампы» не удавалось покорить ранее данную отметку, кроме Стивена Стэмкоса, у которого 103 такие игры.

Напомним, после этого матча в активе Кучерова стало 23 гола в текущей регулярке, таким образом, он вышел на первое место списка лучших российских снайперов текущего сезона, сравнявшись по голам с Кириллом Капризовым из «Миннесоты Уайлд».

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