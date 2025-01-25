Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Кучеров повторил редчайшее достижение в истории «Тампы», покорявшееся лишь Стэмкосу

Никита Кучеров повторил редчайшее достижение в истории «Тампы», покорявшееся лишь Стэмкосу
Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и двумя результативными передачами (3 очка) по ходу матча с «Чикаго Блэкхоукс» в НХЛ и вписал своё имя в клубную историю.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 4
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чаффи (Кучеров, Пойнт) – 10:59 (pp)     1:1 Дак (Донато, Кревьер) – 16:29     2:1 Назар (Бедард) – 18:47     3:1 Кревьер (Назар, Райхель) – 24:59     3:2 Пол (Хедман, Хагель) – 39:52     3:3 Гюнцель (Кучеров, Рэддиш) – 59:19 (pp)     3:4 Кучеров (Хедман, Гюнцель) – 60:58 (pp)    

Для Кучерова этот матч стал 100-м за клуб с 3+ очками. Ни одному игроку в истории «Тампы» не удавалось покорить ранее данную отметку, кроме Стивена Стэмкоса, у которого 103 такие игры.

Напомним, после этого матча в активе Кучерова стало 23 гола в текущей регулярке, таким образом, он вышел на первое место списка лучших российских снайперов текущего сезона, сравнявшись по голам с Кириллом Капризовым из «Миннесоты Уайлд».

Василевский, Кучеров и Сергачёв сыграли в гольф

Материалы по теме
Кучеров обошёл Овечкина, выйдя на первое место среди российских снайперов сезона НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android