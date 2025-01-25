Кучеров повторил исторический рекорд «Тампы», установленный Мартеном Сан-Луи

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и двумя результативными передачами в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (4:3 ОТ).

Таким образом, после этой игры на счету 31-летнего россиянина стало 50 ассистов в нынешней регулярке. Этот сезон стал уже шестым за карьеру в НХЛ для Кучерова, в котором ему удалось преодолеть данную отметку. По этому показателю он вышел на первое место в истории франшизы, сравнявшись с легендарным нападающим Мартеном Сан-Луи.

Всего в нынешнем сезоне на счету российского суперфорварда 73 (23+50) очка в 45 матчах за «Лайтнинг». Его команда занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 55 очками.