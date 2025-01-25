Кучеров стал третьим игроком текущего сезона НХЛ, покорившим планку в 50+ ассистов

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и двумя результативными передачами по ходу матча с «Чикаго Блэкхоукс» в НХЛ и улучшил свою позицию в списке лучших ассистентов текущей регулярки.

На счету Кучерова после данной встречи стало 50 результативных передач в нынешнем сезоне НХЛ. Он стал лишь третьим игроком текущего розыгрыша, покорившим планку в 50+ ассистов, и занимает третье место в списке лучших ассистентов лиги.

На второй позиции идёт Митчелл Марнер из «Торонто» — 52 голевые передачи. На первом — Натан Маккиннон из «Колорадо» — 56 результативных передач. Таким образом, лишь эти трое смогли покорить планку в 50+ голевых пасов.

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