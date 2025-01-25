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«Меня трясёт». Биссонетт озвучил свою версию предрекаемой инсайдером громкой сделки в НХЛ

«Меня трясёт». Биссонетт озвучил свою версию предрекаемой инсайдером громкой сделки в НХЛ
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Известный в прошлом тафгай, а ныне ведущий хоккейного подкаста Spittin Chiclets Пол Биссонетт отреагировал на сообщение инсайдера Фрэнка Серавалли о том, что в ближайшие дни в НХЛ может произойти более громкий обмен, чем сделка с участием нападающего Микко Рантанена, о переходе которого из «Колорадо Эвеланш» в «Каролину Харрикейнз» было объявлено этой ночью.

«Кросби в «Эвеланш» снова на повестке дня, меня трясёт прямо сейчас, люди. Именно это имеется в виду? Кто-нибудь, объясните мне», — написал 39-летний Биссонетт в социальных сетях.

Напомним, вопреки предположению Биссонетта, ранее сегодня журналист TSN Крис Джонстон заявил, что «не видит никаких причин» для обмена Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз».

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