«Что за хрень сделал «Чикаго»?» Журналист Дейтер — о громком обмене с участием Рантанена

Известный журналист Colorado Hockey Now Адриан Дейтер раскритиковал менеджмент «Чикаго Блэкхоукс» за участие в громком трёхстороннем обмене, в результате которого звёздный нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен перешёл в «Каролину Харрикейнз».

Напомним, в результате данной сделки в «Харрикейнз» также отправился форвард «Блэкхоукс» Тейлор Холл. В Денвер переехали чешский нападающий Мартин Нечас и его коллега по амплуа Джек Друри. При этом 50% зарплаты Рантанена взял на себя «Чикаго», который, в свою очередь, получил пик третьего раунда драфта НХЛ — 2025, а также отдал права на нападающего Нильса Юнторпа «Каролине».

«Довольно скоро я выскажу своё мнение о сделке с участием Рантанена. Но, как однажды сказал [бывший] генеральный менеджер «Монреаля» Сэм Поллок: «Команда, которая получила лучшего игрока, обычно выигрывает сделку».

PS: что за хрень сделал «Чикаго», взяв на себя половину зарплаты игрока, которого они даже не получили, за выбор в третьем раунде?» — написал Дейтер в социальных сетях.