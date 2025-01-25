НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 25 января
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Сегодня, 25 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Айкел (Стоун) – 04:04 (pp) 1:1 Хинц (Дадонов, Стэнковен) – 06:19 (pp) 2:1 Робертсон (Дюшейн, Джонстон) – 27:31 2:2 Теодор (Гертл, Стоун) – 28:57 (pp) 3:2 Бенн (Дюшейн, Хейсканен) – 36:18 4:2 Робертсон (Джонстон, Дадонов) – 37:54 4:3 Айкел (Макнэбб, Стоун) – 50:35
НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Фёрстер (Конечны, Джонсон) – 14:14 1:1 Дюклер (Нельсон, Палмьери) – 17:08 2:1 Хорват (Барзал, Романов) – 18:03 3:1 Нельсон (Палмьери, Пелеч) – 33:56
НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 2
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Перфетти (Элерс, Виларди) – 17:52 (pp) 1:1 Шмальц (Кесселринг, Келлер) – 21:13 (pp) 2:1 Густафссон (Демело) – 28:48 2:2 Хэйтон (Марино, Келлер) – 41:19 3:2 Перфетти (Наместников, Демело) – 45:51 4:2 Элерс – 52:16 5:2 Перфетти (Элерс, Пионк) – 58:15
НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 4
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чаффи (Кучеров, Пойнт) – 10:59 (pp) 1:1 Дак (Донато, Кревьер) – 16:29 2:1 Назар (Бедард) – 18:47 3:1 Кревьер (Назар, Райхель) – 24:59 3:2 Пол (Хедман, Хагель) – 39:52 3:3 Гюнцель (Кучеров, Рэддиш) – 59:19 (pp) 3:4 Кучеров (Хедман, Гюнцель) – 60:58 (pp)
Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 71 очко после 48 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 69 очками после 50 матчей.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.
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