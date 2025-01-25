«Нам некого винить, кроме самих себя». Фолиньо — об уходе Холла из «Чикаго»

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Ник Фолиньо высказался об уходе форварда Тейлора Холла в «Каролину Харрикейнз» в результате трёхстороннего обмена.

«Он один из моих самых близких друзей в лиге. Это всегда тяжело, потому что в это вовлечены наши семьи. В то же время это бизнес, который мы понимаем. Когда вы не там, где должны быть, а у ребят истекают контракты, это суровая реальность решений, которые приходится принимать руководству.

Нам некого винить, кроме самих себя. Мы поставили себя в ситуацию, когда приходится думать о будущем и отдавать игроков. Это грустное чувство для всех в нашей команде. Я желаю Холлу всего наилучшего. Он был отличным профессионалом для нас, отличным товарищем по команде, отличным парнем, и он будет отличным другом на долгое время. Это тяжело», — приводит слова Фолиньо сайт НХЛ.