Никита Кучеров выдал яркий матч, громкий трёхсторонний обмен в НХЛ. Главное к утру
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился победной шайбой и двумя ассистами в очередном матче регулярки, в НХЛ произошёл громкий трёхсторонний обмен между «Колорадо», «Каролиной» и «Чикаго», инсайдер Фабрицио Романо высказался о возвращении вингера «Челси» Михаила Мудрика в футбол на фоне допингового скандала. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Тампа» обыграла «Чикаго» в НХЛ. У Кучерова — два ассиста и победный гол в овертайме.
- «Колорадо» обменял Рантанена в «Каролину» на Нечаса. В сделке участвовал «Чикаго».
- Фабрицио Романо рассказал, сможет ли Михаил Мудрик в ближайшее время вернуться в футбол.
- Магомед Гаджиясулов, Виктория Дудакова и Игорь Потеря исключены из ростера UFC.
- Никита Кучеров повторил редчайшее достижение в истории «Тампы», покорявшееся лишь Стэмкосу.
- Кучеров обошёл Овечкина, выйдя на первое место среди российских снайперов сезона НХЛ.
- Доннарумма не может прийти к соглашению с «ПСЖ» по новому контракту — журналист Педулла.
- Ямаль впервые признан лучшим игроком сезона в «Барселоне», рекорд у Месси — шесть наград.
- «Краснодар» заинтересован в трансфере Перейры, который оценивается в € 10 млн — RTI.
- «Мемфис» одержал пятую победу подряд, прервав выигрышную серию аутсайдера «Нью-Орлеана».
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