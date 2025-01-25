Никита Кучеров выдал яркий матч, громкий трёхсторонний обмен в НХЛ. Главное к утру

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился победной шайбой и двумя ассистами в очередном матче регулярки, в НХЛ произошёл громкий трёхсторонний обмен между «Колорадо», «Каролиной» и «Чикаго», инсайдер Фабрицио Романо высказался о возвращении вингера «Челси» Михаила Мудрика в футбол на фоне допингового скандала. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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