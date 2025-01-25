«Ложь и лицемерие». Швейцарский журналист — об отстранении сборной России

Известный швейцарский журналист Клаус Заугг в статье на сайте Watson высказался об отстранении сборной России, заявив о лицемерии в подходе к российским хоккеистам.

«Международная хоккейная семья сейчас несёт ответственность за одну из самых лживых и лицемерных глав в спортивной политике.

Это чёткое политическое послание мировой хоккейной семьи против спецоперации (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации) на Украине пользуется высоким уровнем признания. В этом действительно нет ничего плохого. Но, к сожалению, такое отношение не столь однозначно. Это ложь и лицемерие.

Россиян и белорусов ни в коем случае не отстранили от мирового хоккея и не исключили из большой хоккейной семьи. Совсем наоборот. Там, где деньги действительно имеют значение, их по-прежнему очень ждут: не менее 61 россиянина (и четверо белорусов) зарабатывают деньги в Национальной хоккейной лиге.

Исключить россиян и белорусов из драфта НХЛ или даже расторгнуть контракты в НХЛ? Можно было бы сделать. Но только не тогда, когда речь идёт о бизнесе НХЛ стоимостью шесть миллиардов долларов! Деньги говорят.

Источники утверждают, что юристы ИИХФ пока успешно апеллируют к «высшим силам»: проблема в том, что из-за глобальной политической ситуации безопасность россиян и белорусов на международных турнирах не может быть гарантирована. Значит, высшая сила. Насколько это правдоподобно, если, например, даже российская суперзвезда, считающаяся другом Путина, Александр Овечкин не опасается за свою безопасность в НХЛ?» — написал Заугг.