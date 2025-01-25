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СКА — Салават Юлаев: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть

СКА — «Салават Юлаев»: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть
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Сегодня, 25 января, в Санкт-Петербурге пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА примет на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча на стадионе «СКА Арена» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч СКА — «Салават Юлаев» 25 января можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».

В текущем сезоне СКА провёл 47 матчей и на данный момент занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 57 баллов.

В текущем сезоне «Салават Юлаев» провёл 47 матчей и на данный момент расположился на третьем месте в таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимская команда имеет в активе 64 очка.

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