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Никита Кучеров признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Никита Кучеров признан второй звездой игрового дня в НХЛ
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги определила тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня, в котором было сыграно четыре матча.

Третьей звездой игрового дня признан нападающий «Даллас Старз» Джейсон Робертсон. Форвард в игре с «Вегас Голден Найтс» (4:3) оформил дубль.

Второй звездой игрового дня признан российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который во встрече «Чикаго Блэкхоукс» (4:3 ОТ) забросил победную шайбу и отдал две передачи.

Первая звезда игрового дня — Коул Перфетти из «Виннипег Джетс». В игре с «Ютой» нападающий оформил хет-трик.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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