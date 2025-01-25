Главный тренер «Ак Барса» ответил на вопрос об интересе к Галимову со стороны «Анахайма»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на вопрос об интересе к нападающему казанского клуба Артёму Галимову со стороны «Анахайм Дакс».

– Появилась информация, что Артёмом Галимовым интересуются в НХЛ. Как вы реагируете на эти новости?

– Сложно что-то комментировать, это вопрос будущего. Сейчас Артём – игрок «Ак Барса», один из наших лидеров.

— А как вы оцениваете ситуацию Галимова? С одной стороны, он здорово играет, с другой, это контрактный год, игрок может по-другому себя воспринимать на фоне новостей.

– Нет, у Артёма уже была такая ситуация в 20 лет, когда к нему было повышенное внимание. Сейчас ему уже 25, он всё это уже прошёл и правильно реагирует на такие слухи. Вообще, если игрок заслуживает какого-то контракта, это нормально. Я рад за любого игрока нашей команды, который прогрессирует, у которого многое получается, — приводит слова Гатиятулина сайт «Ак Барса».