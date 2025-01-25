Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей МХЛ на 25 января 2025 года

Расписание матчей МХЛ на 25 января 2025 года
Комментарии

Сегодня, 25 января, пройдут 11 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 09:00 МСК
Сахалинские Акулы
Сахалинская область
3-й период
1 : 2
Русские Витязи
Московская область
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 09:00 МСК
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
Перерыв
2 : 2
Белые Медведи
Челябинск
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 10:00 МСК
Тайфун
Приморский край
1-й период
3 : 0
АКМ-Юниор
Тульская область
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 11:00 МСК
Толпар
Уфа
Не начался
Снежные Барсы
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 11:00 МСК
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
Не начался
Омские Ястребы
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 11:00 МСК
Авто
Екатеринбург
Не начался
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 13:00 МСК
Ладья
Тольятти
Не начался
Красноярские Рыси
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 13:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Не начался
Ирбис
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 13:00 МСК
Хорс-Карелия
Кондопога
Не начался
Крылья Советов
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 13:00 МСК
Локо-76
Ярославль
Не начался
Спутник
Альметьевск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 17:00 МСК
АКМ Новомосковск
Новомосковск
Не начался
Реактор
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Золотом дивизионе Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые после 39 сыгранных встреч набрали 66 очков.

В Золотом дивизионе Восточной конференции на первом месте располагаются «Мамонты Югры». Клуб из Ханты-Мансийска имеет в активе 59 очков после 37 проведённых встреч.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Молодёжной хоккейной лиги завершится в марте 2025 года. Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946».

Материалы по теме
Результаты матчей МХЛ 24 января 2025 года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android