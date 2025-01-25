Расписание матчей МХЛ на 25 января 2025 года

Сегодня, 25 января, пройдут 11 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 25 января 2025, суббота. 11:00 МСК Толпар Уфа Не начался Снежные Барсы Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 25 января 2025, суббота. 11:00 МСК Кузнецкие Медведи Новокузнецк Не начался Омские Ястребы Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 25 января 2025, суббота. 11:00 МСК Авто Екатеринбург Не начался Мамонты Югры Ханты-Мансийск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 25 января 2025, суббота. 13:00 МСК Ладья Тольятти Не начался Красноярские Рыси Красноярск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 25 января 2025, суббота. 13:00 МСК Чайка Нижний Новгород Не начался Ирбис Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 25 января 2025, суббота. 13:00 МСК Хорс-Карелия Кондопога Не начался Крылья Советов Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 25 января 2025, суббота. 13:00 МСК Локо-76 Ярославль Не начался Спутник Альметьевск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 25 января 2025, суббота. 17:00 МСК АКМ Новомосковск Новомосковск Не начался Реактор Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

В Золотом дивизионе Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые после 39 сыгранных встреч набрали 66 очков.

В Золотом дивизионе Восточной конференции на первом месте располагаются «Мамонты Югры». Клуб из Ханты-Мансийска имеет в активе 59 очков после 37 проведённых встреч.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Молодёжной хоккейной лиги завершится в марте 2025 года. Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946».