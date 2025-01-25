Расписание матчей МХЛ на 25 января 2025 года
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Сегодня, 25 января, пройдут 11 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 09:00 МСК
Сахалинские Акулы
Сахалинская область
3-й период
1 : 2
Русские Витязи
Московская область
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 09:00 МСК
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
Перерыв
2 : 2
Белые Медведи
Челябинск
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 10:00 МСК
Тайфун
Приморский край
1-й период
3 : 0
АКМ-Юниор
Тульская область
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 11:00 МСК
Толпар
Уфа
Не начался
Снежные Барсы
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 11:00 МСК
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
Не начался
Омские Ястребы
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 11:00 МСК
Авто
Екатеринбург
Не начался
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 13:00 МСК
Ладья
Тольятти
Не начался
Красноярские Рыси
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 13:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Не начался
Ирбис
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 13:00 МСК
Хорс-Карелия
Кондопога
Не начался
Крылья Советов
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 13:00 МСК
Локо-76
Ярославль
Не начался
Спутник
Альметьевск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 17:00 МСК
АКМ Новомосковск
Новомосковск
Не начался
Реактор
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В Золотом дивизионе Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые после 39 сыгранных встреч набрали 66 очков.
В Золотом дивизионе Восточной конференции на первом месте располагаются «Мамонты Югры». Клуб из Ханты-Мансийска имеет в активе 59 очков после 37 проведённых встреч.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Молодёжной хоккейной лиги завершится в марте 2025 года. Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946».
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