Расписание матчей ВХЛ на 25 января 2025 года

Сегодня, 25 января 2025 года, пройдут четыре встречи OLIMPBET Чемпионата России – ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 25 января 2025, суббота. 17:00 МСК Нефтяник Альметьевск Не начался Ижсталь Ижевск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 25 января 2025, суббота. 17:30 МСК ХК Юнисон-Москва Москва Не начался Звезда Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

По состоянию на сегодняшний день лучшей командой текущего сезона ВХЛ является «Динамо» из Санкт-Петербурга, набравшее 68 очков после 45 матчей. На втором месте идёт «Горняк-УГМК». Тройку лидеров замыкает «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода.

Худшей командой регулярного чемпионата ВХЛ на данный момент является «Юнисон-Москва», набравший 29 очков после 45 матчей. Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.