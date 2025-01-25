Расписание матчей ВХЛ на 25 января 2025 года
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Сегодня, 25 января 2025 года, пройдут четыре встречи OLIMPBET Чемпионата России – ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
25 января 2025, суббота. 09:00 МСК
ХК Норильск
Норильск
Перерыв
2 : 2
Рязань-ВДВ
Рязань
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
25 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Челны
Набережные Челны
Не начался
Торос
Нефтекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
25 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Нефтяник
Альметьевск
Не начался
Ижсталь
Ижевск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
25 января 2025, суббота. 17:30 МСК
ХК Юнисон-Москва
Москва
Не начался
Звезда
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
По состоянию на сегодняшний день лучшей командой текущего сезона ВХЛ является «Динамо» из Санкт-Петербурга, набравшее 68 очков после 45 матчей. На втором месте идёт «Горняк-УГМК». Тройку лидеров замыкает «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода.
Худшей командой регулярного чемпионата ВХЛ на данный момент является «Юнисон-Москва», набравший 29 очков после 45 матчей. Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.
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