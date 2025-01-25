Яруллин — о допуске сборной России: мы как будто напрашиваемся, в их интересах вернуть нас

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин высказался о возможном допуске сборной России до международных турниров.

– ИИХФ 3-4 февраля рассмотрит допуск сборной России до турниров. Какое будет решение?

– Мы как будто напрашиваемся туда. Незваным гостем быть не особо хочется. Это моё личное мнение. Если одобрят – конечно, интерес вырастет. У нас хорошая страна, хороший подбор игроков. Это в их интересах – одобрить, — приводит слова Яруллина Metaratings.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место.