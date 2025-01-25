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Владислав Третьяк назвал одно из хороших игровых качеств Никиты Кучерова

Владислав Третьяк назвал одно из хороших игровых качеств Никиты Кучерова
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал об игровых качествах российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

«У него есть очень хорошее качество — он не жадный. Он может сам забить, но отдаёт хороший пас. Это очень хорошее качество для великого спортсмена, потому что он играет на команду», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Матч СКА — «Салават Юлаев» 25 января можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».

Напомним, Кучеров в сегодняшней встрече «Чикаго Блэкхоукс» (4:3 ОТ) забросил победную шайбу и отдал две голевые передачи. Никита набрал 73 (23+50) очка в нынешнем сезоне. При этом форвард принял участие в 45 матчах нынешнего регулярного сезона НХЛ.

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