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Спартак — Локомотив: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:00 мск

«Спартак» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:00 мск
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Сегодня, 25 января, в Москве пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» примет на своём льду ярославский «Локомотив». Встреча на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2025, суббота. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» после 46 встреч расположился на пятой строчке Запада Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 60 очков.

Ярославский «Локомотив» с 78 очками после 49 матчей занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Это будет третья игра команд в текущем сезоне. В первых двух встречах сильнее был «Локомотив».

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