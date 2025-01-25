«Спартак» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 25 января, в Москве пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» примет на своём льду ярославский «Локомотив». Встреча на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 января 2025, суббота. 14:00 МСК Спартак Москва Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

«Спартак» после 46 встреч расположился на пятой строчке Запада Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 60 очков.

Ярославский «Локомотив» с 78 очками после 49 матчей занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Это будет третья игра команд в текущем сезоне. В первых двух встречах сильнее был «Локомотив».