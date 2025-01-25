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Олимпийский чемпион: шутки над голами Овечкина в пустые ворота — удел дилетантов

Олимпийский чемпион: шутки над голами Овечкина в пустые ворота — удел дилетантов
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Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов отреагировал на разговоры о том, что российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин много забивает голов в пустые ворота.

— Гол номер 875 Овечкин забил в пустые ворота — и некоторые критики считают такие голы неполноценными. Что скажете?
— Шутки над шайбами Овечкина в пустые ворота — удел дилетантов. Это вполне полноценные голы, которые ещё нужно заслужить отработкой в обороне, чтением игры, свежими ногами. Овечкину — не двадцать лет, и на 60-й минуте просто убежать от защитников, некоторые из которых по возрасту годятся тебе в сыновья, — уже событие.

А ещё голы в пустые ворота — это показатель командной работы, класса команды. Ведь их нужно заслужить победным счётом в концовке игры. А если этого класса нет, то на этом отрезке ты уже сам снимаешь своего вратаря…

Кстати, в прошлом сезоне, когда «Вашингтон» балансировал на границе кубковой восьмёрки и довольно много проигрывал, у Овечкина шансов забить в пустые ворота было очень мало. Теперь обратная ситуация — «Вашингтон» лидирует в лиге, одерживает много побед с разницей в один-два гола. Здесь отличный бонус и для капитана. И результат его профессиональной работы, работы всей команды, — приводит слова Светлова Russia-Hockey.

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