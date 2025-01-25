«Торпедо» — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 25 января, в Нижнем Новгороде пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» примет на своём льду московское «Динамо». Встреча на стадионе «Нагорный» начнётся в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
В текущем сезоне «Торпедо» провело 47 матчей и на данный момент занимает восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 52 очка.
Московское «Динамо» с 61 очком в активе после 47 проведённых игр находится на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции.
Это будет третий матч команд в нынешнем сезоне. Ранее клубы по разу одержали победу в серии буллитов.