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Торпедо — Динамо М: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Торпедо» — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 25 января, в Нижнем Новгороде пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» примет на своём льду московское «Динамо». Встреча на стадионе «Нагорный» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В текущем сезоне «Торпедо» провело 47 матчей и на данный момент занимает восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 52 очка.

Московское «Динамо» с 61 очком в активе после 47 проведённых игр находится на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции.

Это будет третий матч команд в нынешнем сезоне. Ранее клубы по разу одержали победу в серии буллитов.

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