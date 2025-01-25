СКА — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 25 января, в Санкт-Петербурге пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА примет на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча на стадионе «СКА Арена» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 января 2025, суббота. 17:00 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

В текущем сезоне СКА провёл 47 матчей и на данный момент занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 57 баллов.

В текущем сезоне «Салават Юлаев» провёл 47 матчей и на данный момент расположился на третьем месте в таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимская команда имеет в активе 64 очка.