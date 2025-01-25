Назаров — о КХЛ: рейтинги растут с огромной скоростью, о лиге говорят во всём мире

Известный тренер Андрей Назаров рассказал о высоких рейтингах матчей КХЛ в мире.

«Рейтинги КХЛ растут с огромной скоростью, лига развивается, о ней говорят во всём мире. Например, сегодня запланировано сразу несколько топ-матчей. Приходится разрываться и думать, какую игру посмотреть. Здорово, что у хоккейных болельщиков во всех городах России есть такой большой выбор. Да, клуб КХЛ есть далеко не в каждом городе, но показ спортивных мероприятий вышел на новый уровень, так что можно выбрать любую игру на телевидении.

Мы живём в непростое время, у наших новых старых «друзей» произошла определённость с тактикой. Она очень стара: «Мы не виноваты, виноваты предыдущие руководители». Нам говорят: «Придумайте что-нибудь сами». Но с нашей стороны уже давно всё придумано. Мы идём вперёд не оглядываясь, плечом к плечу, сплотившись вокруг национального лидера. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.