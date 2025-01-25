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«В КХЛ хоккей не такой грязный». Экс-игрок СКА — о травмах игроков армейского клуба

«В КХЛ хоккей не такой грязный». Экс-игрок СКА — о травмах игроков армейского клуба
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Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов высказался о травмах хоккеистов армейского клуба в последних матчах регулярного сезона.

– Говорят о грубой игре против хоккеистов СКА.
– Не скажу, что кто-то специально пытается вывести игроков СКА из строя, потому что такое редко бывает, да и зачем. Хоккей хоть и мужской вид спорта, но в КХЛ он не такой грязный. Но если рассмотреть те силовые приёмы, которые проводились в матче СКА с «Локомотивом», то там однозначно нарушения были, — приводит слова Сафронова «Спорт день за днём».

Матч СКА — «Салават Юлаев» 25 января можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».
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