«В КХЛ хоккей не такой грязный». Экс-игрок СКА — о травмах игроков армейского клуба

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов высказался о травмах хоккеистов армейского клуба в последних матчах регулярного сезона.

– Говорят о грубой игре против хоккеистов СКА.

– Не скажу, что кто-то специально пытается вывести игроков СКА из строя, потому что такое редко бывает, да и зачем. Хоккей хоть и мужской вид спорта, но в КХЛ он не такой грязный. Но если рассмотреть те силовые приёмы, которые проводились в матче СКА с «Локомотивом», то там однозначно нарушения были, — приводит слова Сафронова «Спорт день за днём».