«Он был ошеломлён». The Athletic — о реакции Рантанена на обмен из «Колорадо»

Журналист Крис Джонстон в статье на сайте The Athletic рассказал о реакции форварда Микко Рантанена на обмен из «Колорадо Эвеланш» в «Каролину Харрикейнз».

«По данным источников, никаких предварительных обсуждений с лагерем Рантанена о параметрах потенциального продления контракта с «Колорадо» не было. Говорят, что 28-летний вингер был полностью ошеломлён уходом из единственной команды НХЛ, за которую он когда-либо играл», — написал Джонстон.

Напомним, «Колорадо», «Каролина» и «Чикаго Блэкхоукс» осуществили трёхстороннюю сделку, согласно которой в Роли едут Микко Рантанен и форвард Тейлор Холл. В Денвер отправятся чешский нападающий Мартин Нечас и его коллега по амплуа Джек Друри.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 28-летний Рантанен провёл 49 матчей, в которых набрал 64 (25+39) очка.