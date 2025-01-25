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«Он был ошеломлён». The Athletic — о реакции Рантанена на обмен из «Колорадо»

«Он был ошеломлён». The Athletic — о реакции Рантанена на обмен из «Колорадо»
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Журналист Крис Джонстон в статье на сайте The Athletic рассказал о реакции форварда Микко Рантанена на обмен из «Колорадо Эвеланш» в «Каролину Харрикейнз».

«По данным источников, никаких предварительных обсуждений с лагерем Рантанена о параметрах потенциального продления контракта с «Колорадо» не было. Говорят, что 28-летний вингер был полностью ошеломлён уходом из единственной команды НХЛ, за которую он когда-либо играл», — написал Джонстон.

Напомним, «Колорадо», «Каролина» и «Чикаго Блэкхоукс» осуществили трёхстороннюю сделку, согласно которой в Роли едут Микко Рантанен и форвард Тейлор Холл. В Денвер отправятся чешский нападающий Мартин Нечас и его коллега по амплуа Джек Друри.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 28-летний Рантанен провёл 49 матчей, в которых набрал 64 (25+39) очка.

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