Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 25 января
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Сегодня, 25 января, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 6-й тур
25 января 2025, суббота. 10:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Сторчак (Чесалин) – 03:17 (3x3) 2:0 Фиськов (Лямин) – 05:50 (3x3) 3:0 Фиськов (Сторчак) – 08:05 (3x3) 4:0 Сторчак (Чесалин) – 09:56 (3x3) 5:0 Рыбин (Лямин) – 10:09 (3x3) 5:1 Мишкин – 12:12 6:1 Макаров (Гусынин) – 18:37 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 6-й тур
25 января 2025, суббота. 10:50 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Несветаев (Пеньковский) – 01:52 (3x3) 1:1 Сторчак – 03:32 (3x3) 1:2 Шумаков – 03:57 2:2 Фиськов (Сторчак) – 05:45 (3x3) 3:2 Гусынин (Чесалин) – 15:37 (3x3) 4:2 Чесалин – 17:55
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 6-й тур
25 января 2025, суббота. 11:45 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 3
Б
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Сулейманов – 01:23 1:1 Кривченков (Рачинский) – 11:03 (3x3) 2:1 Щитов (Хмелевски) – 11:45 (3x3) 2:2 Лаврентьев (Рачинский) – 16:58 (3x3) 2:3 Гриценко (Романов) – 19:44 (3x3) 3:3 Крикунов (Макаров) – 20:34 (3x3) 4:3 Сулейманов – 21:00
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 6-й тур
25 января 2025, суббота. 12:40 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Макаров (Щитов) – 04:36 (3x3) 1:1 Бородкин (Мошаров) – 11:52 (3x3) 1:2 Богуш (Шафигулин) – 17:17 (3x3) 2:2 Фахретдинов (Сулейманов) – 17:49 (3x3) 3:2 Макаров – 18:55 (3x3) 4:2 Сулейманов – 19:11 5:2 Крикунов – 20:59
Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.
Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.
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