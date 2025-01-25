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Крикунов: у СКА всё было бы нормально, если бы не потеряли Никишина

Крикунов: у СКА всё было бы нормально, если бы не потеряли Никишина
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов рассказал, как потеря защитника Александра Никишина влияет на игру СКА в последних матчах регулярки сезона-2024/2025 КХЛ.

«Всё там нормально было бы, они же Никишина потеряли, а это столб обороны, который играет по 30 минут. Судьи ещё ничего не дали, а он получил чистое сотрясение. Поэтому там всё нормально, а вот линия обороны без него не та. Когда Никишин на месте, там всё в порядке», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

В середине первого периода матча СКА — «Локомотив» нападающий ярославского клуба Максим Шалунов провёл жёсткий силовой приём на защитнике СКА Александре Никишине. Игрок обороны петербургского клуба получил болезненный удар, поднялся со льда, но через пару секунд вновь упал на колени.

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