«Пришло понимание, что во мне не заинтересованы». Лайпсик — об уходе из «Автомобилиста»

Нападающий «Сибири» Брендан Лайпсик рассказал о своём переходе из «Автомобилиста» в стан новосибирского клуба.

– Почему не получилось в Екатеринбурге? Что было не так?

– Не думаю, что было что-то плохое. У меня была травма, и впоследствии пришло понимание, что во мне не заинтересованы, взяли другого игрока. Поэтому произошёл этот переход в Новосибирск, чему я рад и настроен доказать и показать себя.

Меня здорово приняли, поэтому стараюсь показывать то, что умею. Ну и, конечно, спасибо партнёрам по звену, плюс остальным ребятам, мы делаем общее дело, – приводит слова Лайпсика Metaratings.

После перехода из екатеринбургского клуба в «Сибирь» 30-летний форвард сыграл 10 матчей, в которых набрал 10 (4+6) очков.