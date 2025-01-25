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«Пришло понимание, что во мне не заинтересованы». Лайпсик — об уходе из «Автомобилиста»

«Пришло понимание, что во мне не заинтересованы». Лайпсик — об уходе из «Автомобилиста»
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Нападающий «Сибири» Брендан Лайпсик рассказал о своём переходе из «Автомобилиста» в стан новосибирского клуба.

– Почему не получилось в Екатеринбурге? Что было не так?
– Не думаю, что было что-то плохое. У меня была травма, и впоследствии пришло понимание, что во мне не заинтересованы, взяли другого игрока. Поэтому произошёл этот переход в Новосибирск, чему я рад и настроен доказать и показать себя.

Меня здорово приняли, поэтому стараюсь показывать то, что умею. Ну и, конечно, спасибо партнёрам по звену, плюс остальным ребятам, мы делаем общее дело, – приводит слова Лайпсика Metaratings.

После перехода из екатеринбургского клуба в «Сибирь» 30-летний форвард сыграл 10 матчей, в которых набрал 10 (4+6) очков.

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