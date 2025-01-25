Трёхкратный чемпион мира оценил переход Деанджело в «Айлендерс»

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал переход экс-защитника СКА Тони Деанджело в «Нью-Йорк Айлендерс».

«Раз Тони подписали, значит, он нужен команде, иначе бы этого не произошло. Всё зависит от тренера: позволит ли он американцу, мягко говоря, не играть в обороне. Если так, то, соответственно, ничем хорошим это не закончится, потому что везде должен быть баланс. Да, в созидании и атакующих действиях он хорош, но в обороне-то бардак. Мы не знаем, проблемный Деанджело или нет, так как не находимся внутри происходящего. Ротенберг работал с Тони, но по итогу с хоккеистом расстались. Получается, не выполнял тренерские установки. Посмотрим на него в «Айлендерс», — приводит слова Терещенко «Советский спорт».

Американец провёл в СКА всего несколько месяцев, за это время защитник сыграл 34 матча, где набрал 32 (6+26) очка.