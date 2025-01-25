Светлов: огромный опыт позволяет Овечкину в экономичном режиме доминировать на льду

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов оценил игру российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в последних сезонах НХЛ.

«Вообще в игре Овечкина всё стало предельно рационально. В среднем он играет около 17 минут за матч — это минимальное время в его 20-летней карьере. При этом бросается в глаза, что нет лишних рывков или силовых приёмов, видна концентрация на правильном выборе позиции, чтении игры.

Огромный опыт позволяет Овечкину и в 38 лет вот в таком экономичном режиме доминировать на льду. Отсюда уверенность НХЛ, что рекорд вскоре будет побит, — во всяком случае раскрутка в СМИ уже началась», — приводит слова Светлова Russia-Hockey.