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Светлов: огромный опыт позволяет Овечкину в экономичном режиме доминировать на льду

Светлов: огромный опыт позволяет Овечкину в экономичном режиме доминировать на льду
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Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов оценил игру российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в последних сезонах НХЛ.

«Вообще в игре Овечкина всё стало предельно рационально. В среднем он играет около 17 минут за матч — это минимальное время в его 20-летней карьере. При этом бросается в глаза, что нет лишних рывков или силовых приёмов, видна концентрация на правильном выборе позиции, чтении игры.

Огромный опыт позволяет Овечкину и в 38 лет вот в таком экономичном режиме доминировать на льду. Отсюда уверенность НХЛ, что рекорд вскоре будет побит, — во всяком случае раскрутка в СМИ уже началась», — приводит слова Светлова Russia-Hockey.

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