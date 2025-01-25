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Нападающий СКА Акользин ответил, высоки ли шансы сборной России сыграть на ОИ-2026

Нападающий СКА Акользин ответил, высоки ли шансы сборной России сыграть на ОИ-2026
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Нападающий СКА Павел Акользин ответил на вопрос о шансах сборной России сыграть на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

— Высоки ли шансы сборной России сыграть на Олимпиаде-2026?
— Честно говоря, не знаю, допустят или не допустят российскую сборную. Конечно, сборной России не хватает на крупных турнирах. В частности, это касается и молодёжного чемпионата мира. Без сборной России это просто неинтересно. Посмотрите, какая у нас молодёжь. Вот в СКА Ваня Демидов — просто шикарный парень. И он не играет, лишается шансов что-то выиграть на международном уровне. И зрелищность турниров падает из-за этого.

Конечно, жду возвращения сборной России. Будет интересно посмотреть на сборную России, как она будет выступать после такого перерыва, — приводит слова Акользина «ВсеПроСпорт».

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