«Жрут плюшки и рассуждают». Фетисов — о разговорах про голы Овечкина в пустые ворота

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал разговоры о том, что российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин много голов забивает в пустые ворота.

«Сегодня Овечкин — пример для всех мужиков, как добиваться целей и двигаться к ним, причём не только как спортсмен, а ещё и как мужик. На ум приходит только пожелать Саше достижения всех целей, которые он себе поставил.

Я понимаю, что такое играть в таком возрасте, ещё и на таком уровне. Сам закончил играть в 40 лет. А Овечкин ещё наверху публичности, а это большая нагрузка. Только характер Александра, его целеустремлённость и талант помогут ему достичь всех целей, в том числе побить рекорд Гретцки. Есть только восхищение им.

Если говорить про этот сезон и людей, которые смеются над шайбами Овечкина в пустые ворота, то надо этих людей хоть раз поставить на лёд, чтобы они понимали, что это такое, а потом уже смеялись. Те, кто сидит на заднице и жрёт плюшки, рассуждают насчёт этих вещей. Пускай они все выйдут на лёд, а мы им покажем, что такое забить шайбу в пустые ворота», — приводит слова Фетисова Sport24.